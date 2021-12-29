Минимальную заработную плату увеличат в Подмосковье до 16,3 тыс. рублей с 1 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уровень минимальной заработной платы увеличат в Московской области до 16,3 тыс. рублей с 1 января 2022 года, об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С 1 января 2022 года на территории Подмосковья повышен уровень минимальной заработной платы. Ее размер теперь составляет 16,3 тыс. руб. Данное соглашение было подписано между Правительством Московской области, Союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей области", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве, в настоящее время размер минимальной зарплаты составляет 15 тыс. рублей. Он напрямую зависит от прожиточного минимума. "Это необходимый уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей жителей. В прожиточный минимум входит потребительская корзина, обязательные услуги, а также различные сборы",- пояснили в пресс-службе.