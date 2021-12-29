Улицу в медкластере Севастополя назовут в честь медсестры, погибшей из-за коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Улица в новом медицинском кластере Севастополя будет носить имя медсестры Пелагеи Мазуровой - первого в городе медика, погибшего из-за коронавируса, сообщил в среду на заседании правительства города директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

"[Появилось] предложение о присвоении наименований двум улицам Севастополя. Одной из улиц на территории строящегося медицинского кластера предлагается присвоить наименование в честь медицинского работника, отдавшего жизнь в борьбе с COVID-19 - Мазуровой Пелагеи Анатольевны, медицинской сестры-анестезиста", - сказал Жукалов.

Мазурова почти 40 лет проработала в городской больнице №9, после начала пандемии спасала людей в красной зоне. Женщина умерла в возрасте 65 лет после заражения коронавирусом: течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких. Это стало первым в городе случаем, когда умер заразившийся коронавирусом медицинский работник. В 2021 году она была посмертно удостоена первой медали имени Даши Севастопольской - героини Первой обороны Севастополя.

Жукалов добавил, что улицу в районе Сапун-горы (эта высота стала местом одного из ключевых сражений за освобождение Севастополя от фашистской оккупации в 1944 году, а сейчас вокруг нее расположен жилой район) назовут в честь Героя России майора Сергея Бордова. Он погиб, выполняя воинский долг, в Сирии 17 апреля 2017 года.