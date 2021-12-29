В Москве авиабригады центра медицины катастроф вылетают на происшествия до 6 раз в сутки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Авиабригады Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП) в Москве за одну смену вылетают на места происшествий до шести раз, всего дежурят по три бригады. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель руководителя центра Сергей Гуменюк.

ЦЭМП выполняет функции штаба территориальной службы медицины катастроф. В период ликвидации медицинских последствий ЧС в оперативное подчинение ЦЭМП переходят все лечебно-профилактические учреждения, подразделения, формирования и обеспечивающие службы, включенные на функциональной основе в городскую службу медицины катастроф. Целевое предназначение ЦЭМП - обеспечение оперативной и адекватной реакции московского здравоохранения на кризисные и чрезвычайные ситуации различного типа и масштаба для удовлетворения потребности москвичей в экстренной медицинской помощи.

"Помимо выездов на места крупных происшествий, ДТП, пожаров, мы также осуществляем медицинское обеспечение спортивных, массовых, общественных и публичных мероприятий, потому что мероприятия, связанные с большим количеством людей, относятся к группам риска. При проведении медицинской эвакуации пострадавших ЦЭМП активно использует санитарную авиацию. <...> В среднем за дежурство бывает один-два вылета, а бывает пять-шесть. Но вертолеты задействованы в ежедневном режиме. Дежурят по три бригады, из них две - в суточном режиме", - сказал Гуменюк.

Он отметил, что сотрудники центра также работали в аэропортах, на авто- и железнодорожных вокзалах, выявляя пассажиров с высокой температурой. Принимать решение о выезде может как руководитель департамента здравоохранения, либо курирующий заместитель, так и директор центра и, безусловно, заместитель директора по медицинской части.

Принцип работы

Как отметил Гуменюк, выезды бригад ЦЭМП - это лишь 10% от всей работы центра. Поэтому специалисты выезжают в случае серьезных ЧС - крупные пожары, взрывы, массовые дорожные происшествия, в том числе связанные с общественным транспортом, где пострадали три и больше человек. Например, техногенная авария на "Парке Победы" несколько лет назад, где было большое количество пострадавших.

"В повседневной жизни, конечно же, выезжаем на ДТП и крупные пожары. Особенно зимой их число увеличивается. Если говорить о работе на пожарах, например, то это в принципе сложная ситуация, потому что последствия в медицинском плане крайне непредсказуемые. Количество пострадавших определить тяжело - сколько человек находятся в зоне очага, пожарные работают на месте", - сказал он.

Специалист добавил, что ситуации бывают разными - могут быть обрушения и обвалы, и если сейчас пожар проходит без пострадавших, то в любой момент это может поменяться. Прибыв на место, бригада центра устанавливает взаимодействие со штабом тушения, определяет по тому, сколько медицинской силы нужно на месте, количество бригад, а также с тем, кого и куда расставить. Если речь идет о крупных пожарах, например, в жилом доме, то бригада организовывает пункты временного размещения жителей, и там также дежурят специалисты ЦЭМП.

Как пояснили Гуменюк, ЦЭМП занимается не только лечебной работой, но и организационной. То есть, приехав на место, специалисты определяют, какое количество бригад скорой помощи нужно, в какие больницы их нужно направить.

"Я могу рассказать о том, что мы сделали за 11 месяцев 2021 года в научной части нашей работы. Например, за прошедший год было напечатано 15 статей в журналах ВАК и Scopus. Это все профильные статьи по медицине катастроф. Были также подготовлены две монографии, за этот год также был один патент, подготовили три методических рекомендации, 16 докладов было сделано на международных и российских конференциях, 13 докладов по первой помощи", - рассказал замруководителя.

По его словам, на базе центра сейчас готовится одна докторская работа и две кандидатские. Три врача центра имеют статус "Московский врач". Сегодня в ЦЭМП трудится 200 врачей и фельдшеров. Всего специалисты центра являются авторами более 800 научных публикаций, из которых более 670 статей были сделаны за последние пять лет.