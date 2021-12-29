Председатель парламента ЕАО исполнил мечту девочки с особенностями развития

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель Заксобрания Еврейской автономной области Роман Бойко исполнил мечту девочки с особенностями развития, подарив ей большой домик для кукол. Об этом сообщается в среду на сайте областного парламента.

"Роман Бойко встретился с 11-летней Ксенией Митрошкиной из села имени Тельмана Смидовичского района [ЕАО], а также с ее мамой Татьяной Митрошкиной и бабушкой Ольгой Смирновой. Недавно он прочитал письмо девочки, отправленное на "Елку желаний", и выполнил ее новогоднюю мечту - подарил большой домик для кукол", - говорится в сообщении.

Семью пригласили в региональный парламент на встречу, где Бойко, девочка и ее близкие пили чай, говорили о жизни в селе. Затем председатель вручил ребенку подарок и поздравил всех с наступающими праздниками. "У Ксении есть серьезные проблемы со здоровьем. В свои 11 лет ей пришлось много пережить. Это особенный ребенок, поэтому и отношение к ней у нас особенное. Я очень рад, что мне удалось познакомиться с ней, ее семьей", - сказал Бойко, слова которого приводят в сообщении.

Мама Ксении поблагодарила организаторов акции "Елка желаний" и лично Романа Бойко. "У нас, родителей детей с ограниченными возможностями, есть в соцсетях группа "Солнечные дети", через нее мы узнали о "Елке желаний". Решили написать, хотя, честно признаться, в успех особо не верили. <…> Очень удивились, что заявку быстро приняли, еще больше удивились, когда нам позвонили и сказали, что нас приглашают в законодательное собрание", - рассказала женщина.

В ЕАО акция "Елка желаний" проходит для детей с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты, члены правительства области, главы района и другие участники сняли с елки шары с записками-желаниями детей и теперь исполняют их.

Ежегодная "Елка желаний" является традиционной акцией в числе мероприятий "Новый год в каждый дом". Ее организатором выступает благотворительный проект "Мечтай со мной" президентской платформы "Россия - страна возможностей". С 2018 года новогодние деревья с заветными желаниями участников устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях и в партнерских организациях. "Елочные" мечты исполняют первые лица государства, федеральные министры, главы регионов, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные россияне.