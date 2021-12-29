В больнице Новотроицка объяснили задвоенность договоров на кислород сроками поставок

ОРЕНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Оплату поставок кислорода при наличии договора на безвозмездное снабжение больницы этим медицинским газом в Оренбургской области, из-за чего возбудили уголовное дело, объяснили разными сроками поставок. Об этом сообщил в среду главный врач "Новотроицкой больницы скорой медицинской помощи" Павел Афанасьев, слова которого приводит Министерство здравоохранения Оренбургской области в социальных сетях.

"Поставки медицинского жидкого кислорода на безвозмездной по договору с АО "Уральская сталь" регулярной основе начались с 21 октября 2021 года, до начала поставок на безвозмездной основе Больница скорой медицинской помощи Новотроицка закупала жидкий медицинский кислород для обеспечения потребности в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Никаких нарушений по закупкам кислорода больницей, на наш взгляд, не допускалось", - говорится в сообщении.

Афанасьев уточнил, что перебоев с поставками жидкого кислорода в больнице не было и нет, кислород поставляется в достаточном количестве. При этом возбуждение уголовного дела, по его словам, не повлияло на работу учреждения: оно работает штатно. "Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в данной ситуации и вынесут правильное правовое решение", - приводятся в сообщении слова главврача.

Как ранее сообщал ТАСС, следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблениях и присвоении при поставках медицинского кислорода в больницу Новотроицка Оренбургской области. По данным следствия, лица из числа руководства больницы скорой медицинской помощи Новотроицка заключили 31 договор поставки 186 тонн кислорода общей стоимостью 2,876 млн рублей и в период с 13 по 27 октября 2021 года перечислили на счета коммерческой организации указанную сумму. При этом учреждение здравоохранения заключило договор с АО "Уральская сталь" о безвозмездной передаче 678 тонн жидкого медицинского кислорода, полностью покрывающих потребность больницы.