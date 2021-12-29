МВД подготовило новые криминалистические требования к оружию и патронам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. МВД России обновило криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

"Утвердить согласованные с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, Федеральной службой безопасности РФ и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии прилагаемые криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему", - говорится в документе. При этом ранее действующий приказ предлагается признать утратившим силу.

В проекте приказа отмечается, что специальные технические параметры не распространяются на оружие, имеющее культурную ценность, в том числе копии антикварного оружия и реплики старинного оружия.

Так, согласно документу, к гражданскому оружию отнесены огнестрельное оружие - спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное оружие, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны, списанное охолощенное, учебное и разрезное оружие. Также в данную категорию МВД предлагает включить оружие самообороны, пневматическое, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, метательное стрелковое оружие и метаемые снаряды к спортивному и охотничьему метательному стрелковому оружию.

Проект приказа содержит требования технических характеристик к служебному огнестрельному оружию, включающего огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и огнестрельное оружие ограниченного поражения. Отдельной группой выделены требования к гражданскому и служебному оружию.