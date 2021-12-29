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Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Также глава Чечни подчеркнул, что всегда выражает сугубо личное мнение
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента страны Владимира Путина. Об этом Кадыров сообщил во время прямого эфира в Instagram.

"Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства РФ. Думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова с Владимиром Путиным. Мне ни разу никто не говорил сделать заявление в отношении Украины или других иных государств", - сказал Кадыров.

Он также подчеркнул, что всегда выражает сугубо личное мнение. "Судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации, потому что западные, европейские государства потихоньку приближаются к границам нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, могут диктовать, как и другим, свои условия", - добавил глава Чечни.

Ранее глава Чеченской республики предположил, что если украинский лидер не прекратит политику, направленную против Москвы, то соседнюю страну нужно будет присоединить к России

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
Пандемия COVID-19
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