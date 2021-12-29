Комиссар СЕ назвала ликвидацию "Мемориала" ударом по защите прав человека в России

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович считает ударом по защите прав человека в России решение Мосгорсуда о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом).

"Российские власти должны немедленно отменить решения о ликвидации некоммерческих организаций "Мемориала" и изменить свое отношение к независимому гражданскому обществу, СМИ и правозащитникам", - говорится в заявлении Миятович, опубликованном в среду на сайте Совета Европы. "Решения российских судов о закрытии правозащитных групп - прискорбный шаг, который будет иметь серьезные негативные последствия для защиты прав человека в России", - считает комиссар СЕ. "Ликвидация "Мемориала" - серьезный удар по защите прав человека в России", - полагает она.

В среду Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" из-за нарушения закона об иноагентах. Ранее Верховный суд принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иноагентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иностранных агентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон. Адвокат Илья Новиков, который представляет интересы "Мемориала", сообщил ТАСС, что правозащитный центр продолжит функционировать до вступления в силу решения Мосгорсуда о его ликвидации.