Новогодний туристический поезд отправится из Самары в Великий Устюг во время праздников

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Туристический поезд Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД) "К Деду Морозу" отправится из Самары 4 января в Великий Устюг и вернется обратно 8 января. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ФПК.

"Маршрут был создан для семей с детьми, которые в праздничные каникулы хотят посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, а также "Заповедник сказок" - резиденцию Кикиморы Вятской - в Кирове. Из Самары поезд отправится 4 января в 20:50 по местному времени и прибудет в Великий Устюг 6 января в 07:05. В обратном направлении поезд отправится 6 января в 20:40, 7 января путешественники приедут в Киров, а 8 января в 15:00 по местному времени вернутся в Самару", - сообщили в ФПК.

Поезд также остановится в Сызрани 4 января, в Саранске и Нижнем Новгороде - 5 января, где пассажиры смогут присоединиться к путешествию. В составы поездов включены купейные и плацкартные вагоны с системой кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов, в купейных вагонах - с доступом к Wi-Fi и мультимедийному порталу "Попутчик". Для пассажиров будет работать вагон-ресторан, в котором можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Оформить проездные документы можно на сайте РЖД и с помощью официального мобильного приложения "РЖД Пассажирам", а также в кассах. При самостоятельной покупке билета необходимо задать маршрут следования "Самара - Самара Тур", или "Сызрань-1 - Сызрань-1 Тур", или "Саранск - Саранск Тур", или "Нижний Новгород - Нижний Новгород Тур".

Пассажиры могут спланировать свою экскурсионную программу или приобрести пакетные туры. Приобрести турпакет, в который входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание, можно также на сайте "РЖД Тур".