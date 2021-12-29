Третий день подряд на Кипре фиксируется антирекорд прироста заразившихся COVID-19

НИКОСИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Суточный прирост инфицированных в греческой части Кипра увеличивается на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса быстрыми темпами: если во вторник он впервые вышел за пределы отметки в 2 тысячи зараженных, то в среду превысил уже 3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Республики Кипр.

Согласно приведенной статистике, в среду на юге острова по итогам 118 894 диагностических тестов было выявлено 3 002 новых носителя инфекции, в то время как днем ранее таковых было 2 241 после 98 047 анализов. Таким образом, за последние сутки доля инфицированных от числа сдавших тесты выросла с 2,29 до 2,52%. Для сравнения, еще в понедельник она составляла 1,59%.

Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло теперь в греческой части Кипра 157 928. Кроме того, за минувшие 24 часа на юге острова от ковида умерли 5 человек, что довело совокупное число жертв вызываемой коронавирусом болезни до 635.

Медицинское ведомство сообщило, что в лечебных учреждениях кипрского юга сейчас находятся 174 пациента с ковидом. Состояние 84 из них расценивается как тяжелое, 24 больных подключены к аппаратам ИВЛ.