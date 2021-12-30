МВД определило, какое списанное охолощенное оружие могут допустить к обороту в России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МВД России подготовило специальные технические параметры к списанному охолощенному оружию, которое может быть произведено на территории страны или ввезено в нее. Соответствующие нормы содержатся в проекте ведомственного приказа, с которым ознакомился ТАСС.

"Списанное охолощенное оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального, пневматического оружия и конструктивно сходного с оружием изделия, а также не должно иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан и корпусную деталь для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств", - говорится в документе.

Кроме того, конструкция данного оружия не должна позволять легко переделать его под стрельбу боевыми патронами. Также оно должно отличаться от огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия по типу применяемого патрона.

В документе указывается, что охолощенное оружие не должно без необратимых изменений конструкции обеспечивать возможность имитации выстрела, сопровождающейся истечением направленной газопороховой струи из дульного среза ствола. Целый ряд требований в проекте приказа касается конструкции данного оружия. В частности, должна исключаться возможность переделать его для стрельбы очередями.

Вместе с тем на наружных поверхностях ствола, затвора, барабана и корпусной детали охолощенного оружия должны быть указаны индивидуальный номер, страна производства, наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, которым внесены технические изменения, а также вид, модель, тип применяемого патрона и год производства списанного оружия. Они должны легко читаться и не должны быть легко уничтожаемыми.