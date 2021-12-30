Военные РВСН исполнили новогоднюю мечту мальчика из Ивановской области

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) исполнили новогоднюю мечту мальчика из Ивановской области увидеть настоящую ракету в рамках акции "Елка желаний". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Командование РВСН приняло участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Заветный конверт с мечтой Тюляева Ярослава из села Чернцы Лежневской школы-интерната для детей-сирот Ивановской области снял с новогодней елки начальник штаба - первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов. В своем письме мальчик написал самое сокровенное желание: "Хочу посмотреть и прокатиться, если можно, на большой ракете "Ярс", которая участвовала в параде Победы и (видел по телевизору) ездит по дорогам нашей Ивановской области", - говорится в сообщении.

Для мальчика и его друзей провели экскурсию в ракетном полку, рассказали о задачах РВСН, а также показали, что находится внутри машины обеспечения боевого дежурства. После тест-драйва учебной пусковой установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" детей также познакомили с современными образцами вооружения, военной и специальной техники, среди которых была боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" с беспилотным летательным аппаратом для охраны ракетного комплекса "Ярс".

"Экскурсия по ракетному соединению завершилась обедом и праздничным тортом в солдатской столовой с командованием Тейковского ракетного соединения. Детям вручили сладкие подарки от Деда Мороза, а Ярослав обратился к военным со словами: "Спасибо за исполнение мечты", - добавили в пресс-службе.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.