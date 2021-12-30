В Башкирии первый колледж получит 100 млн рублей по проекту "Профессионалитет"

УФА, 30 декабря. /ТАСС/. Уфимский машиностроительный колледж первым в Башкирии получит 100 млн рублей по федеральному проекту "Профессионалитет". Еще по 80 млн выделят республика и предприятие - партнер образовательного учреждения, сообщил ТАСС министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

"Уфимский машиностроительный колледж в 2022 году по программе "Профессионалитет" получает транш в размере 100 млн рублей на закупку учебно-производственного оборудования, оснащение мастерских, технические средства обучения и программное обеспечение. Республика также выделяет 80 млн рублей, еще 80 млн рублей выделит предприятие-партнер "ОДК-УМПО", - сообщил Хажин.

Министр отметил, что заявка учреждения была положительно оценена Министерством просвещения РФ и успешно прошла защиту. Колледж готовит кадры для Уфимского мотостроительного объединения (ПАО "ОДК-УМПО"). По условиям программы, не менее 85% выпускников должны быть трудоустроены на предприятии-партнере.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомной промышленности, железнодорожному транспорту, металлургии, машиностроению, сельскому хозяйству, легкой промышленности, химической и фармацевтической отрасли. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября.