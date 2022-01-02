В Москве стартует экологическая акция "Елочный круговорот"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ежегодная экологическая акция "Елочный круговорот" стартует в Москве. Все желающие до 20 февраля могут сдать на переработку новогоднее дерево в любой пункт приема.

По словам руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, в 2021 году было организовано более 500 пунктов приема елок. В 2022 году их число выросло до 583. Все деревья перемалывают в щепу, которая в дальнейшем используется на особо охраняемых природных территориях, например, для подсыпки троп. Также стружка используется в центре передержки диких животных.

В рамках акции в пункты сбора москвичи могут бесплатно сдать елки, сосны, пихты. Главное, чтобы на дереве не осталось новогодней мишуры и украшений. Полный перечень адресов пунктов приема и график их работы опубликован на портале mos.ru.

Акция проходит в столице с 2016 года, ее основные цели - правильно утилизировать новогодние деревья, а также привлечь внимание горожан к раздельному сбору отходов.