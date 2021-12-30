Летевший в Дубай самолет сел в Новосибирске по решению экипажа

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Дубай, совершил посадку в новосибирском аэропорту Толмачево по решению экипажа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла в четверг.

"Была совершена посадка [рейса AZV 861 Красноярск (Емельяново) - Новосибирск (Толмачево) - Дубай] по решению экипажа", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. В 2020 году аэропорт обслужил 4,63 млн человек.