В России уже неделю регистрирует менее 1 000 смертей из-за ковида за сутки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 926 против 932 днем ранее, до 307 948. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Таким образом, уже неделю в стране выявляют менее 1 000 смертей из-за ковида за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 60 смертей, в Подмосковье - 50, в Красноярском крае - 35, в Челябинской области - 26, в Свердловской - 25.

Заболевшие и выздоровевшие

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 073, до 10 479 344.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

В частности, за сутки было выявлено 1 532 случая в Санкт-Петербурге, 977 - в Московской области, 524 - в Свердловской области, 490 - в Челябинской области, 478 - в Иркутской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 748 169, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 43 004, до 9 423 227. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 236 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 217 - в Иркутской области, 1 998 - в Омской области, 1 930 - в Московской области, 1 368 - в Самарской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 661 против 1 798 днем ранее, до 2 028 005. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,13%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 71 против 70 днем ранее, до 36 702 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба

Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 495, до 1 865 970. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 125 333 человека.