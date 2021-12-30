Курорты Сочи смогут проводить праздничные программы с 70% загрузкой залов

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор согласовал сочинским курортам "Роза Хутор" и "Красная Поляна" проведение мероприятий с загрузкой залов 70%, сообщила в ходе заседания штаба по проведению курортного сезона замглавы администрации Сочи Инна Петухова.

В Краснодарском крае действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, число посетителей не должно превышать 500 человек.

"Курорты "Роза Хутор" и "Красная Поляна" согласовали с федеральным Роспотребнадзором мероприятия с 70% загрузкой. То есть у нас девять концертов в "Роза Холл" пройдут при 70% загрузке - это 1 200 человек. Получено разрешение на проведение ледового шоу Татьяны Навки во дворце спорта "Айсберг" также при 70% загрузке и на "РедАрена" - это 2 200 человек, тоже 70%, но планируется загрузка в 50% - это до 1 600 человек", - сказала она.

Всего на период праздничных дней в Сочи запланировано примерно 50 мероприятий, большинство из которых пройдет в горном кластере.

"Мы встречались с организаторами мероприятий, еще раз довели информацию про ограничения и про посещение при предъявлении QR-кодов", - добавила Петухова.

Горнолыжный сезон в горах Сочи стартовал 3 декабря, первым сезон открыл Курорт Красная Поляна. 22 декабря сезон катания начался на "Роза Хутор", с 25 декабря - на "Газпроме". Ожидается, что в новогодние праздники Сочи посетят порядка 254 тыс. гостей.