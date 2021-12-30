Попова заявила, что пути передачи вируса не меняются

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пути распространения коронавирусной инфекции не меняются в зависимости от мутаций, поэтому действующие меры профилактики работают, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы знаем, как он передается, путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передается, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Попова отметила, что санитарные правила нахождения людей в общественных местах, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, менять не нужно.