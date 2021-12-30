Новый год в формате онлайн и на свежем воздухе. Что ждет россиян в праздничную ночь

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Регионы России готовятся встретить второй Новый год в условиях пандемии коронавируса, однако власти некоторых регионов, где эпидемическая ситуация улучшилась, приняли решение ослабить ограничения и разрешили провести массовые гулянья на свежем воздухе. Корреспонденты ТАСС выяснили, какие праздничные мероприятия ожидаются в субъектах РФ.
В Москве праздничные мероприятия в онлайн-формате проведут в городских парках и культурных учреждениях. Помимо этого, ждать гостей и жителей столицы в новогоднюю ночь будут на катках ВДНХ и ГУМ. Предпраздничное 31 декабря и 1 января в столице будут теплыми - температура ночью не будет опускаться ниже 10 градусов мороза, а днем - ниже семи градусов мороза, сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Петербурге в этом году было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий в новогоднюю ночь, в том числе это касается событий на главной городской площади - Дворцовой. Как отмечал вице-губернатор Борис Пиотровский, фокус празднования сместили в пользу украшения города. Невский проспект в преддверии 350-летия со дня рождения основателя Петербурга Петра I украсили в имперском стиле, на реке Мойке и Крюковом канале появились надводные световые композиции, по-новому засияла Стрелка Васильевского острова.
Центром празднования наступающего Нового года в Поволжье стал Нижний Новгород, который встречает 2022 год в статусе новогодней столицы России. Главной площадкой в новогоднюю ночь в городе станет Нижегородская ярмарка, программа охватит всю Ярмарочную площадь. Гостей ожидают выступления музыкальных групп, интерактивы, мастер-классы. Также в праздничные дни уличные театры будут работать на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской.
Новогодние забеги
Большинство регионов Дальнего Востока, жители которого встретят 2022 год первыми в России, также отказались от массовых гуляний. Так, праздничной программы на набережной реки Амур, где зимой открывают самый большой на Дальнем Востоке каток, и гуляний на главной площади Хабаровска в уходящем году не будет. В Якутске от массовых уличных мероприятий в новогоднюю ночь пришлось отказаться по другой причине - из-за холодов, в республике температура воздуха регистрируется на уровне 40-45 градусов мороза. Несмотря на заморозки, в городе установили снежную скульптуру символа года - огромной тигрицы с тигренком. Ее изготовил оператор котельной Амгинского филиала предприятия "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" Аполлон Захаров.
Традиционных массовых мероприятий не будет и в сибирских регионах. Барнаул, Горно-Алтайск, Иркутск и Красноярск создали праздничное настроение для горожан с помощью украшений и подсветки на улицах. В Томске, наоборот, решили возобновить прерванную пандемией традицию запуска фейерверка на центральной Новособорной площади: всего ожидается 1,5 тыс. залпов. В Омске главной новогодней локацией станет исторический центр города - Омская крепость, где запланированы экскурсии.
В западной части страны массовые мероприятия пройдут на свежем воздухе. В столице Ненецкого автономного округа - городе Нарьян-Маре - состоятся новогодние шоу-программы, а в Петрозаводске (Карелия) в новогоднюю ночь будет работать рождественская ярмарка с катком. В Сыктывкаре и пригородных поселках в этом году открыли 13 ледовых городков, рассказали ТАСС в городской администрации. Города СЗФО украсили с помощью светодиодных конструкций и светящихся арт-объектов: центральная часть Архангельска оформлена фигурами снеговиков и козулей - силуэтных пряников, которые считаются визитной карточкой области; а в Вологде появились "танцующие" ели, объемные светящиеся 3D-фигуры звезд и снежинок.
На Урале за полчаса до боя курантов жители города Кургана устроят массовый новогодний забег. В Екатеринбурге в новогоднюю ночь после салюта можно будет скатиться с самой большой в Свердловской области семнадцатиметровой горки в Парке Маяковского. А в Сургуте "до последнего клиента" в честь праздника намерен работать самый большой в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре каток площадью более 3,7 тыс. кв. м. В администрации Тюмени также отметили, что в этом году в городе появилось более ста мест, где установлены праздничные конструкции, но из-за эпидемической ситуации за их открытием жители смогут понаблюдать дома в онлайн-формате.
На Северном Кавказе в городах Ставропольского края - Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Георгиевске - 1 января состоится "Забег обещаний". Каждый участник напишет желание на нагрудном номере и сохранит его как напоминание о данном себе обещании в начале года. Кроме того, 2 января на Курортном Бульваре в Кисловодске двери откроет Гостиная кавказского Деда Мороза. Жители и гости познакомятся с традициями разных народов вместе с грузинским Дедом Морозом - Товлисом Бабуа, армянским зимним Дедушкой Дзмером Папи и карачаевским Ледяным Дедом Буз Акка, компанию им составит Дед Мороз.
Самый теплый Новый год
В регионах юга и Северного Кавказа новогодняя ночь будет самой теплой в России, температура воздуха составит от минус пяти до плюс 10-12 градусов. Однако на горнолыжных курортах синоптики обещают устойчивое покрытие, поэтому любители активного отдыха смогут покататься на лыжах и сноубордах.
В Крыму к праздникам организовали более 400 предновогодних сельскохозяйственных ярмарок для стабилизации цен на социально значимые продукты. В Ялте на набережной развернули праздничный городок с экраном для трансляции новогодних фильмов, шатрами, фуд-зоной и небольшим катком. В Волгограде в ночь на 1 января состоится ночная шоу-программа в парке "Раздолье" - на светодиодных экранах будет транслироваться новогоднее поздравление президента РФ.
В Краснодарском крае жители и гости курортов смогут увидеть салют, а также посетить праздничные мероприятия на протяжении новогодних каникул.