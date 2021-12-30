Новый год в формате онлайн и на свежем воздухе. Что ждет россиян в праздничную ночь

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Регионы России готовятся встретить второй Новый год в условиях пандемии коронавируса, однако власти некоторых регионов, где эпидемическая ситуация улучшилась, приняли решение ослабить ограничения и разрешили провести массовые гулянья на свежем воздухе. Корреспонденты ТАСС выяснили, какие праздничные мероприятия ожидаются в субъектах РФ.

Отметить Новый год и не разориться. Шесть шагов, как подготовиться к праздникам

В Москве праздничные мероприятия в онлайн-формате проведут в городских парках и культурных учреждениях. Помимо этого, ждать гостей и жителей столицы в новогоднюю ночь будут на катках ВДНХ и ГУМ. Предпраздничное 31 декабря и 1 января в столице будут теплыми - температура ночью не будет опускаться ниже 10 градусов мороза, а днем - ниже семи градусов мороза, сообщал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Петербурге в этом году было принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий в новогоднюю ночь, в том числе это касается событий на главной городской площади - Дворцовой. Как отмечал вице-губернатор Борис Пиотровский, фокус празднования сместили в пользу украшения города. Невский проспект в преддверии 350-летия со дня рождения основателя Петербурга Петра I украсили в имперском стиле, на реке Мойке и Крюковом канале появились надводные световые композиции, по-новому засияла Стрелка Васильевского острова.

Центром празднования наступающего Нового года в Поволжье стал Нижний Новгород, который встречает 2022 год в статусе новогодней столицы России. Главной площадкой в новогоднюю ночь в городе станет Нижегородская ярмарка, программа охватит всю Ярмарочную площадь. Гостей ожидают выступления музыкальных групп, интерактивы, мастер-классы. Также в праздничные дни уличные театры будут работать на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской.

Новогодние забеги

Большинство регионов Дальнего Востока, жители которого встретят 2022 год первыми в России, также отказались от массовых гуляний. Так, праздничной программы на набережной реки Амур, где зимой открывают самый большой на Дальнем Востоке каток, и гуляний на главной площади Хабаровска в уходящем году не будет. В Якутске от массовых уличных мероприятий в новогоднюю ночь пришлось отказаться по другой причине - из-за холодов, в республике температура воздуха регистрируется на уровне 40-45 градусов мороза. Несмотря на заморозки, в городе установили снежную скульптуру символа года - огромной тигрицы с тигренком. Ее изготовил оператор котельной Амгинского филиала предприятия "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" Аполлон Захаров.