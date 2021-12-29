Культурная программа на праздники: "Щелкунчик", экскурсии по "ГЭС-2" и концерт Башмета

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Музеи, театры и концертные площадки не уходят на новогодние каникулы. У москвичей и гостей столицы будет много вариантов того, как разнообразить свой досуг в праздники, лучшие из них - в подборке ТАСС.

"Санта-Барбара", Врубель и "странные сближенья"

В конце года в Москве открылись новые музейные пространства, с которыми можно познакомиться в новогодние праздники. В начале декабря двери для посетителей открыл дом культуры "ГЭС-2". Попасть туда можно бесплатно по предварительной регистрации. Посетители могут стать свидетелями перформанса исландского художника Рагнара Кьяртанссона: прямо на площадке дома культуры идут съемки культового сериала "Санта-Барбара" на русском языке. Также интерес представляет само здание "ГЭС-2", которое пережило масштабную реконструкцию. Осталась возможность зарезервировать места и на некоторые мероприятия: медиаторские экскурсии по пространству и выставкам, записаться в комнату сенсорных впечатлений.

Кроме того, в Москве начал работу первый в России научно-технологический музей о криптографии - науке о методах защиты информации. В музее прослежена история развития коммуникации между людьми с древних времен до современности. Экспозиции знакомят с современными криптографическими алгоритмами мессенджеров, приложений и платежных систем и доходят до древнейших способов шифрования: шифра Цезаря, алхимических криптограмм.

Поклонники жанра art & science также могут посетить первую международную биеннале "Искусство будущего / Art for the future", которая недавно открылась в московском Мультимедиа арт музее. Масштабная экспозиция включает более 60 художественных проектов на основе новейших технологий: нейросетей, робототехники, 3D-анимации, виртуальной и дополненной реальности. Причем многие из них интерактивны и начинают работать только во взаимодействии с посетителями.

Приверженцев классического искусства приглашают в Третьяковскую галерею и Пушкинский музей. В ГМИИ продолжает работу один из главных проектов года, созданный под руководством известного куратора Жан-Юбера Мартена. Масштабная выставка "Бывают странные сближенья" включает более 400 произведений искусства и предметов естественно-научных коллекций. В музее отказались от принципа построения экспозиции по авторству или эпохе. Предметы собраны по принципу аналогии, и посетителям предлагается подключить воображение и найти сходства и различия.

Главный проект Третьяковской галереи 2021 года - крупнейшая за 65 лет выставка Михаила Врубеля - пользуется большой популярностью, и билетов на новогодние праздники не осталось. Но до конца праздников в Лаврушинском переулке будет работать масштабная выставка советского живописца Юрия Пименова, также открыта экспозиция с "отвергнутыми шедеврами" - "громкими" произведениями в истории русского искусства, которые изначально не были приняты публикой. Кроме того, на площадке Новой Третьяковки можно погрузиться в историю российского дизайна за прошедшее столетие - проект собрал более 500 экспонатов - образцов авангарда, ар-деко и сталинского ампира, послевоенного и современного дизайна.

Рок, джаз, классика и мюзиклы

Любители рок-музыки уже 30 декабря могут отправиться в "Мумий Тролль Бар", где сыграет группа "Несчастный случай". Молдавская этно-рок-группа Zdob Si Zdub выступит в "Главклубе" с праздничной программой 7 января.

В афише Джазового клуба Игоря Бутмана любимые публикой имена: 30 декабря на сцену выйдет трио Олега Аккуратова, 31 декабря и 6 января концерты дадут трубач Вадим Эйленкриг и его команда, 8 января выступит трио Даниила Крамера. Тех, кто будет готов отойти от праздничного стола уже 1 января, ждут в Клубе Алексея Козлова сам джазмен и его группа "Арсенал".

Поклонники академического искусства могут послушать 30 декабря в Концертном зале им. Чайковского (КЗЧ) оперу Моцарта "Волшебная флейта" в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра, британского дирижера Кристофера Мулдса и солистов из Австралии, Аргентины, Великобритании, Германии, Китая, Польши и США, а канун Нового года провести там же на "Новогоднем вечере с Юрием Башметом". На сцену с маэстро и его коллективами - Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" и камерным ансамблем "Солисты Москвы" - выйдут прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, рок-звезда Диана Арбенина, хор театра "Геликон-опера" и другие.

В Большом зале Московской консерватории 31 декабря в дневном концерте "Новогодняя оперная фантазия" прозвучат популярные арии, а вечером Симфонический оркестр консерватории под управлением Вячеслава Валеева сыграет новогоднее попурри, "Венгерские танцы" Брамса и "Славянские танцы" Дворжака, музыку к спектаклю "Маскарад" Хачатуряна. Тех, кто скучает по путешествиям, в канун Нового года зовут в Московский международный Дом музыки на шедевры итальянской музыки.

В Московском театре мюзикла продолжатся показы "Принцессы цирка", детского мюзикла "Чудеса и куралесы", а также постановки на стыке театра и цирка "Реверс". Мюзиклы-хиты - "Шахматы", "День влюбленных" и "Первое свидание" - поставил в праздничную афишу Театр МДМ. "Граф Орлов", "Доходное место", "Фиалка Монмартра", "Фанфан-Тюльпан", "Летучая мышь", "Золушка" и другие постановки покажет Московский театр оперетты.

Российский национальный музей музыки в праздники приглашает детей и их родителей на интерактивные спектакли и концерты. На кукольном спектакле "Лебединое озеро" в Музее П. И. Чайковского 30 сентября юные зрители не только познакомятся со знаменитой историей, но и смогут сыграть на кастаньетах, маракасах, колокольчиках, попробовать себя в роли лебедей и даже станцевать вальс. За шесть часов до Нового года 31 декабря в Музее музыки в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" и вокального квартета "Девчата" прозвучат любимые новогодние мелодии: "В лесу родилась елочка", "Три белых коня", "Валенки", "Хорошие девчата", "Песенка о хорошем настроении" и другие.

Самый новогодний спектакль

За новогодней атмосферой зрители традиционно идут на балет "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского. В Большом театре его показы проходят на Исторической сцене с 22 по 31 декабря и со 2 по 6 января 2022 года. Спектакль поставлен на либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана с использованием сценария Мариуса Петипа. Художник-постановщик - Симон Вирсаладзе. Премьера состоялась 12 марта 1966 года. С тех пор уже ровно 55 лет балет не сходит со сцены.

"Меня радует, что постановка жива и по-прежнему с восторгом встречается публикой разных стран, - сказал ТАСС Григорович. - Мы работали над ней тогда, в 1966 году, с огромной любовью и вдохновением, мы шли за композитором и стремились выразить исключительно вечный смысл шедевра - взросление души, первые испытания, горести и утраты. Словом, смятение любого человека на пороге новой жизни. И, как видим, эта мысль оказалась всеобъемлющей, ее хватило для новых поколений зрителей и исполнителей".

Кто не сможет попасть в ГАБТ, имеет возможность посмотреть эту постановку в кинотеатрах. Кроме того, на Новой сцене Большого театра представят 29-31 декабря и 2 января оперу "История Кая и Герды", которая тоже ассоциируется с зимними сказками.

Свои версии "Щелкунчика" покажут многие московские сцены. С 4 по 8 января спектакль в исполнении театра "Кремлевский балет" можно увидеть в Государственном Кремлевском дворце. В Театре Вахтангова пройдет Новогоднее музыкальное представление с таким названием, а на сцене РАМТ балет "Щелкунчик" танцуют прима-балерина "Кремлевского балета" Александра Криса и солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов. "Щелкунчика" покажут своим зрителям и в Театре кукол имени С. В. Образцова и на других площадках.

Лидеры зрительских симпатий

В период новогодних и рождественских каникул можно посмотреть целый ряд постановок, отмеченных различными театральными премиями. Так, Театральная премия зрительских симпатий "Звезда театрала", которая выбирает своих победителей путем зрительского интернет-голосования, назвала лучшим спектаклем большой формы постановку Юрия Бутусова "Король Лир" в Театре им. Вахтангова. Зрители смогут увидеть этот спектакль 30 декабря и 6 января. Лучшим музыкальным спектаклем, по версии этой премии, стала постановка "Танго между строк" режиссера Натальи Ковалевой в этом же театре, ее можно посмотреть 2 января. Народная артистка России Татьяна Кравченко получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за образ Нины Петровны в постановке "Под одной крышей" театра "Ленком Марка Захарова". Показ этого спектакля запланирован на 5 января.

Более 10 спектаклей большой формы и 14 постановок малой формы поборются за Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" сезона 2020-2021 годов. Из этих постановок в праздники можно посмотреть, например, "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" 5 января в театре "Мастерская П. Н. Фоменко", "Школа жен" 31 декабря и 8 января в Театре им. Вл. Маяковского.

Уходящий год, а также текущий театральный год отличает огромное количество премьер, не выпущенных в прошлом сезоне из-за пандемии. Некоторые из них можно будет посмотреть в московских театрах в новогодние каникулы. Так, Театр имени Вахтангова к своему 100-летию поставил спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого. Он пройдет 4 и 5 января. Режиссером является художественный руководитель Римас Туминас. В спектакле играют артисты всех поколений вахтановцев, среди которых народные артисты Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий и др. Спектакль продолжается пять часов.

К 200-летию Федора Достоевского Малый театр представил премьеру спектакля "Идиот" режиссера Андрея Житинкина, эта сценическая версия включает в себя все части романа. Главные роли исполняют Александр Дривень, Полина Долинская и Александр Волков. Спектакль можно увидеть 5 января. В декабре Театр имени М. Н. Ермоловой представил на Новой сцене премьерный спектакль Владимира Киммельмана "Антигона", в котором главную героиню играет Дарья Мельникова. Создатели спектакля постарались сохранить текст Жана Ануя и Софокла, но при этом передают ее современное звучание. Спектакль покажут 30 декабря и 5 января. В МХТ им. Чехова перед Новым годом можно увидеть премьеру этого сезона - "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена", где главную роль исполняет новый художественный руководитель театра, актер Константин Хабенский.