На Кубани более 150 детей посетили сказочный поезд Деда Мороза и пообщались с ним

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Краснодарского края в четверг встретили сказочный поезд Деда Мороза на станции Тихорецкая, написали письма со своими пожеланиями на Новый год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Более двух тысяч человек встретили поезд Деда Мороза. По прибытии Дед Мороз поприветствовал собравшихся на перроне, жители и гости смогли написать письмо Деду Морозу, приобрести сувениры. Более 150 детей встретились с Дедом Морозом и смогли пообщаться с ним в поезде", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что поезд отправился дальше, перед отправлениям Дед Мороз поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом.

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.