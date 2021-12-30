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В Ленобласти злостных правонарушителей заставили убирать снег

К работам по благоустройству города и окрестностей привлекли осужденных по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Местные власти и органы правопорядка в Лужском районе Ленинградской области привлекли к обязательным работам по благоустройству правонарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов. Зимой, когда коммунальные службы работают в режиме повышенной нагрузки из-за непростых погодных условий, применение редкой меры наказания особенно актуально, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"За неделю профилактической работы лужские полицейские установили 40 местных жителей, которые, будучи привлеченными к административной ответственности за правонарушения, уклоняются от уплаты назначенных штрафов. Как правило, это мелкие хулиганы, любители употреблять алкоголь в общественных местах и нерадивые отцы, не желающие платить алименты", - отмечают в пресс-службе.

Как объяснили ТАСС в главке МВД, обязательные работы как мера наказания в отношении "уклонистов" используется очень редко из-за процессуальных сложностей. Однако прецеденты имеют место. В Ленинградской области, например, летом 2021 года к подобным работам привлекали пьяных водителей и "алиментщиков", тогда они скосили 5 га зарослей борщевика вдоль берегов реки в Тосненском районе.

В этот раз благодаря инициативе местной полиции также удалось скоординировать действия районной администрации, мировых судов и службы судебных приставов. Все осужденные по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания" займутся работами по благоустройству города и окрестностей, в том числе и уборкой снега.

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