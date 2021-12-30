Эксперт: градусники на основе спирта станут безопасной заменой ртутных термометров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Термометры на основе спирта не уступают ртутным по точности измерения, отказ от ртутных градусников не скажется на качестве лечения граждан. Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг высказал первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее газета "Ведомости" сообщила об опасениях нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов по поводу исчезновения ртутных градусников. По словам издания, они объясняют это Минаматской конвенцией, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях.

"Не думаю, что стоит паниковать из-за замены ртутных термометров на аналогичные с другим наполнением или электронные. Термометры на основе спирта не уступают ртутным по точности измерений", - отметил Огуль.

Кроме того, подчеркнул он, в продаже имеются электронные градусники, доступные по цене. "Использование ртутных термометров, особенно для измерения температуры у детей, в некоторых случаях действительно опасно. Градусник разбивается, шарики ртути закатываются в отдаленные уголки дома. Если их вовремя не собрать, есть вероятность отравления парами ртути", - подчеркнул Огуль.

Он напомнил, что в России очень часто случаются подобные ЧП, в связи с чем МЧС выпустило памятку о действиях в подобных ситуациях. "Новые технологии безопасны. Это главное. Мы же не вспоминаем сейчас о керосиновых лампах и пишущих машинках, также будет и с ртутными термометрами. Они просто уйдут в прошлое", - сказал депутат.