Попова: практически все госпитализированные со штаммом "омикрон" в ЮАР не были привиты

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Практически все госпитализированные со штаммом "омикрон" в ЮАР не были привиты, не болели ранее ковидом или имеют сопутствующие заболевания, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Посещение больниц показало, что практически все госпитализированные - это люди, не болевшие ранее коронавирусом и не привитые. А также люди с отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, например, диабетом, и онкологией", - сказала она на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина специалисты Роспотребнадзора и Минздрава приняли участие в изучении штамма "Омикрон" на территории ЮАР.