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Пандемия COVID-19

Попова: практически все госпитализированные со штаммом "омикрон" в ЮАР не были привиты

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что это в том числе люди с "отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, например, диабетом, и онкологией"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Практически все госпитализированные со штаммом "омикрон" в ЮАР не были привиты, не болели ранее ковидом или имеют сопутствующие заболевания, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Посещение больниц показало, что практически все госпитализированные - это люди, не болевшие ранее коронавирусом и не привитые. А также люди с отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, например, диабетом, и онкологией", - сказала она на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина специалисты Роспотребнадзора и Минздрава приняли участие в изучении штамма "Омикрон" на территории ЮАР.

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ЮАРПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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