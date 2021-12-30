Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны ЧС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности граждан эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) или режима ЧС природного и техногенного характера. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон устанавливает обязанность федеральных органов власти по обеспечению постоянного доступа МЧС к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "на безвозмездной основе в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации".

Как пояснил ранее замглавы МЧС Алексей Серко, закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, документ никак не регулирует ситуации, связанные с COVID-19. Он привел в пример лесные пожары: в случаях, когда огонь подходил к населенным пунктам, сотрудникам МЧС приходилось отвлекаться от тушения и обходить дома, уговаривая их жителей эвакуироваться. По словам замминистра, не всех людей в таких случаях возможно убедить, а действовавшие законы этот вопрос никак не регулировали.

Новые нормы возлагают на граждан обязанность, когда их жизни и здоровью угрожает опасность, эвакуироваться с места ЧС. При этом документ не подразумевает принудительную эвакуацию.