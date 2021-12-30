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Глава СК обратится к генпрокурору из-за оправдательного приговора по делу о педофилии

Суд в Санкт-Петербурге 29 декабря оправдал пятерых фигурантов уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в связи с отсутствием события преступления

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин лично обратится к генеральному прокурору из-за оправдательного приговора по делу о сексуальном насилии над детьми в детском доме Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

29 декабря суд в Санкт-Петербурге оправдал пятерых фигурантов уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в связи с отсутствием события преступления. Подсудимые выпущены из-под стражи в зале суда.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин намерен лично обратиться к генеральному прокурору России, отметив необходимость скорейшего обжалования оправдательного приговора, а также обозначив принципиальную позицию СК России по уголовному делу", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора школы № 565 Кировского района Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Они обвинялись в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников детдома. Следствие установило 23 эпизода преступлений в период с 2002 по 2017 год.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-Петербург
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