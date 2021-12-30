Новогодний салют запустят на 11 городских площадках и в 15 парках Москвы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фейерверки в честь Нового года запустят в ночь на 1 января на 11 городских площадках и в 15 московских парках. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В ночь на 1 января в столице запустят новогодние фейерверки. Шоу пройдет на 11 городских площадках и в 15 парках. Оно станет кульминацией праздника. Темное небо озарят сотни видов пиротехнических композиций, среди которых давно полюбившиеся горожанам искрящиеся пионы и хризантемы, золотые и серебряные волны, пальмы и кометы", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новогодние фейерверки одновременно смогут увидеть свыше полумиллиона человек.

Так, первый высотный фейерверк запустят над Москворецкой набережной в 00:00. Эстафету подхватят в других округах города в 01:00. Каждое представление будет длиться четыре минуты. Всего прогремит более 30 тыс. пиротехнических залпов.

Кроме того, 15 столичных парков подготовят свою собственную пиротехническую программу. "Шоу в столичных парках стартует одновременно (в 01:00 1 января) и продлится четыре минуты. Одними из лучших мест наблюдения за праздничными представлениями станут Парк Горького, Измайловский парк, парк 50-летия Октября, усадьба Воронцово. Там прогремят тысячи залпов", - добавляется в материале.

Полный перечень адресов, в каких местах запустят фейерверки, опубликован на сайте mos.ru.