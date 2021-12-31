Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать бесплатно и без перерыва

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Московский транспорт будет работать бесплатно с 20:00 мск 31 декабря до 06:00 мск 1 января. Пассажиры смогут воспользоваться московским метрополитеном, рядом маршрутов автобусов и трамваев, а также поездами Московского центрального кольца (МЦК).

"В новогоднюю ночь московское метро, МЦК и часть наземных маршрутов будут ходить бесплатно и без перерывов. Для тех, кто встретит полночь в метро, будет транслироваться новогоднее поздравление", - говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина в Twitter.

Как уточняется в инфографике от департамента транспорта столицы, московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно, Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2) - до 02:30 мск. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресса" - по обычному расписанию. Кроме того, без перерыва будут курсировать 66 маршрутов наземного транспорта, до 03:30 мск - 91 маршрут, по обычному расписанию - 16 ночных маршрутов.

"Все уличные парковки работают бесплатно с 31 декабря по 8 января, 9 января оплачивается парковка на улицах с повышенными тарифами (380 и 450 рублей в дневное время). Парковки со шлагбаумом - платно", - уточнили в департаменте.

Также в новогоднюю ночь на улицах Москвы будут дежурить 11 машин дорожного патруля ЦОДД.