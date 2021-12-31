Во Франции заявили, что "омикрон" стал основным источником новых случаев COVID-19 в стране

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Большинство новых случаев инфицирования коронавирусом во Франции приходится на штамм "омикрон". Об этом сообщило в четверг Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.

"В начале 52-й недели (с 27 декабря) 62,4% тестов показали профиль, соответствующий варианту "омикрон". При этом на 50-й неделе (с 13 декабря) на него приходилось только 15% случаев", - констатирует агентство.

По его данным, за минувшие сутки заболеваемость COVID-19 во Франции составила 206 243 новых случая. Это всего на 1,5 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, когда был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии в 208 тыс. случаев за 24 часа. Самая высокая заболеваемость (более 1 тыс. случаев на 100 тыс. жителей) отмечается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Прованс - Альпы - Лазурный Берег, Овернь - Рона-Альпы и на Корсике. Отмечается резкий рост заболеваемости в заморских территориях, в частности на Майотте (плюс 194%, до 113 случаев на 100 тыс. жителей) и в Гваделупе (плюс 220%, до 206 случаев на 100 тыс. жителей).

Также агентство приводит полные данные за прошлую неделю (с 20 по 26 декабря), согласно которым было госпитализировано 7,6 тыс. человек, из них 1,7 тыс. поступили в реанимационные отделения. Смертность выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей, до 1 143 случаев.

В стране идет активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 30 декабря полностью вакцинацию прошли 51,7 млн человек. Бустерную дозу получили более 24 млн человек. Всего в стране проживают около 67 млн человек.