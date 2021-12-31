В Минздраве США заявили, что реанимации в стране заполнены на 78%

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд отделений реанимации в США занят более чем на 78%, более 22,7% коек заняты пациентами с коронавирусом, следует из обновленных в четверг данных Министерства здравоохранения и социальных служб США.

По его сведениям, из 80,8 тыс. коек в реанимационных отделениях заняты 63,3 тыс., при этом 17,4 тыс. из них занимают ковидные больные. "Ранее такого не наблюдалось, даже в пиковые показатели предыдущих волн ковида. То, что мы переживаем сейчас, полностью поглощает реанимационные отделения", - прокомментировал ситуацию в эфире телеканала CNN глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс.

Всего в стационарах больниц США в настоящее время находятся 579 тыс. человек (77,25% от коечного фонда страны), из них 90,7 тыс. были госпитализированы с коронавирусом.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, более 512,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в США во вторник, 28 декабря, что стало рекордным суточным приростом с начала пандемии. Всего в США с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 53,7 млн человек, количество летальных исходов превышает 821 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.