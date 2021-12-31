График работы социальных учреждений Москвы изменится в новогодние праздники

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Поликлиники, МФЦ, ветклиники и пункты вакцинации в новогодние праздники будут принимать москвичей по особому графику. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"31 декабря флагманские офисы "Мои документы" и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10:00 до 18:00, районные центры - с 09:00 до 18:00. 1 и 7 января принимать заявителей не будут. С 2 по 8 января москвичи смогут обратиться в 11 дежурных центров госуслуг. В них можно будет оформить социальную карту, получить доступ к порталу gosuslugi.ru, бумажный сертификат с QR-кодом и зарегистрировать смерть. В праздничные дни подать заявление на регистрацию брака можно онлайн на портале госуслуг или на mos.ru", - говорится в публикации.

Кроме того, на особый график работы перейдут и медицинские организации департамента здравоохранения города Москвы. Взрослые поликлиники с 31 декабря по 9 января будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Специалисты детских поликлиник будут оказывать медицинскую помощь на дому с 09:00 до 15:00 (вызовы принимают до 14:30).

Пункты вакцинации

"Во время выходных можно сделать прививку от коронавируса. Пункты вакцинации в поликлиниках будут открыты с 2 по 9 января с 09:00 до 16:00. Выездные бригады и пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах будут работать с 31 декабря по 9 января с 11:00 до 18:00. Выходным станет только 1 января", - сообщается на сайте.

Мобильные пункты вакцинации и пункты экспресс-тестирования в центрах госуслуг будут работать по своему расписанию. 31 декабря сделать прививку от коронавируса или экспресс-тест на COVID-19 можно будет во всех пунктах в офисах "Мои документы" с 11:00 до 18:00, а 1 января станет выходным. Со 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 экспресс-тесты смогут сделать посетители 38 центров госуслуг, а прививку от коронавируса - шести флагманских офисов и центра госуслуг района Ясенево.

"Горожане, которые находятся на самоизоляции, с 31 декабря по 9 января смогут получить адресную помощь от территориальных центров социального обслуживания. Для этого необходимо оставить заявку по телефону: +7 495 870-45-09. Социальные работники помогут с доставкой на дом продуктов питания, товаров первой необходимости и безрецептурных лекарственных препаратов", - уточняется в сообщении.

Ветклиники и читальные залы

Помощь специалистов Московской службы психологической помощи по-прежнему можно будет получить круглосуточно по номеру 051 (с городского телефона) или +7 495 051 (с мобильного). На сайте службы продолжит работу чат.

Государственные ветеринарные клиники Москвы будут работать по особому графику. Посмотреть расписание конкретной клиники можно на портале открытых данных - data.mos.ru.

"Читальные залы Главархива Москвы закроются на период с 31 декабря по 9 января, а 10-го будет работать по обычному графику - с 09:30 до 16:30", - заключается на сайте.