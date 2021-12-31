Из Краснодара не могут вылететь восемь рейсов из-за тумана

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Туман в Краснодаре стал причиной задержки восьми рейсов на вылет из аэропорта, с пассажирами работают представители авиакомпаний, два рейса приземлились на запасном аэродроме, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Краснодар в пятницу.

"В связи с продолжающимися в Краснодаре метеорологическими явлениями (туман) с 07:40 в аэропорту введены "процедуры в условиях ограниченной видимости". Всего за текущие сутки, 31 декабря, задержано на вылет 8 авиарейсов по причине позднего прибытия в столицу Кубани. За ночь по причине усиления тумана два рейса, из Дубая и Архангельска, совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Время прибытия этих рейсов в Краснодар ожидается в 12.15 и 10.50 соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в районе аэропорта видимость составляет 350 метров, улучшение погоды прогнозируют после полудня в пятницу, с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.