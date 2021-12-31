Куба с 5 января будет требовать от въезжающих иностранцев сертификат вакцинации от ковида

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Руководство Кубы ужесточило условия въезда в страну иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщила газета Granma .

По ее данным, власти решили изменить меры международного санитарного контроля на Кубе и ввести другие ограничения общего характера, которые вступят в силу с 5 января следующего года. Для путешественников из-за рубежа, независимо от того, являются ли они резидентами Кубы, будет обязательным предоставление при въезде документа о прохождении полного курса вакцинации, справки об отрицательном результате сделанного за 72 часа до поездки ПЦР-теста.

Как отмечает газета, будет усилен санитарный надзор. В частности, речь идет о прохождении при въезде ПЦР-теста путешественниками из стран с высоким риском распространения коронавируса. Издание не сообщает, какие государства санитарные органы Кубы относят к этой категории. Отмечается, что освобождены от предоставления документов о вакцинации дети до 12 лет и взрослые с медицинскими противопоказаниями к прививке, которые должны быть официально оформлены.

Ранее для въезда иностранцам требовалось предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до вылета из страны пребывания.

По официальным данным, на острове с начала пандемии выявили более 965 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 8 322 человека умерли, выздоровели свыше 956 тыс. пациентов. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 9,6 млн человек.