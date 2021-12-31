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Новый год и Рождество

Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь

Мать ребенка - певица София Нижарадзе, сообщил экс-президент Грузии

ТБИЛИСИ, 31 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у него с грузинской певицей Софией Нижарадзе есть дочь Элис Мария Саакашвили.

"Это первый Новый Год, когда из экранов телевизоров вместе со своей мамой (Софией Нижарадзе - прим. ТАСС) вас будет приветствовать самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис Мария Саакашвили - моя самая любимая девочка и самая маленькая дочь", - написал в пятницу Саакашвили в Facebook.

Бывший лидер Грузии поздравляет всех жителей страны с наступающим Новым Годом и надеется, что 2022 год будет годом перемен. "Я поздравляю вас с [наступающим] Новым Годом. В 2022 году мы обязательно должны изменить все так, чтобы наши дети стали более задорными и счастливыми", - добавил он.

Саакашвили в октябре заявил, что находится в отношениях с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. Бывший президент официально женат с 1993 года на Сандре Руловс. У пары двое детей - Эдуард и Николоз.

Теги
ГрузияНовый год и РождествоСаакашвили, Михаил Николаевич
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