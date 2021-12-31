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Пандемия COVID-19

Скворцова: вакцину "Конвасэл" могут зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года

Глава ФМБА сообщила, что агентство планирует до конца 2021 года подать отчет

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новая российская вакцина от коронавирусной инфекции "Конвасэл" может быть зарегистрирована до конца первого квартала 2022 года. Об этом в пятницу заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы планируем до конца этого года подать отчет. Здесь, конечно, будет решать регулятор, есть разные подходы. Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца первого квартала, [в связи с] необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе - сентябре", - сказала она.

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