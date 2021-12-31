Эксперт сообщил об отсутствии данных, что перенесшие ковид чаще заболевают раком

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Онкологи не располагают данными о том, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией чаще других заболевают раком, сообщил журналистам в пятницу директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, - факт. Это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще выполнять компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии. <...> Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует", - сказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина сообщила агентству Ura.ru, что у людей, которые переболели COVID-19, может развиться онкологическое заболевание легких и желудочно-кишечного тракта.