КГБ Белоруссии признал экстремистской группу граждан, состоящих в Telegram-канале "Гидра"

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии признал экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством Telegram-канала и чата "Гидра", функционирование которых прекращено. В пятницу интернет-ресурсы "Гидра" включены в размещенный на сайте МВД перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

"Группа граждан, объединившаяся посредством телеграм-канала "Гидра", Telegram-чата "Гидра чат", осуществляет экстремистскую деятельность", - отмечается на сайте правоохранительного ведомства.

В МВД ранее обратили внимание на то, что действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования, а также его участников образуют состав преступления, предусмотренного ст. 3 61-1 Уголовного кодекса Белоруссии, за которое предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы. Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД в своем Telegram-канале ранее отметило, что "подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий, в том числе обыска, и дачи правовой оценки каждому подписчику".

Ранее МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями почти три десятка инициатив и интернет-ресурсов.