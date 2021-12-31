Лукашенко поручил в первом полугодии 2022 создать банк данных ЭКО

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в первом полугодии 2022 года создать в республике банк генетического материала для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

"На злобу, недавно обсуждали: говорят, у нас незаконченная эта система. Нет банка. Давайте мы этим займемся, сделаем не хуже, чем в России, - сказал президент в пятницу, посещая республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", сообщает агентство БелТА. - Давайте это сделаем очень быстро - в первом полугодии следующего года".

По его словам, в этом вопросе Белоруссия должна быть на уровне самых развитых стран. "Не важно, 800 человек обратилось за ЭКО или два человека, давайте развяжем этот вопрос. Сделаем все, чтобы женщина могла родить", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии с января 2021 года многие семейные пары, которые сталкиваются с репродуктивными проблемами, получили возможность бесплатно сделать одну попытку ЭКО при наличии медицинских показаний. Воспользоваться таким правом, согласно указу президента "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", могут граждане Белоруссии при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний. Кроме того, возраст супруги не должен превышать 40 лет. По данным репродуктологов, в республике около 14% семей не могут зачать ребенка самостоятельно.