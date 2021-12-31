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Более 30 самолетов не могут вылететь из Петербурга из-за плохой погоды

Основная причина задержек - неблагоприятные погодные условия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Более 30 рейсов задерживаются на вылет в петербургском аэропорту "Пулково". Основная причина задержек - неблагоприятные погодные условия, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"По данным на 15:00, на вылет задержано более 30 рейсов. Основные причины задержек на данный момент - неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть рейсов задержана также из-за позднего прибытия воздушных судов в Пулково.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, в числе задержанных более чем на четыре часа оказался рейс авиакомпании "Россия" в Екатеринбург отправлением в восемь утра. В настоящее время самолет уже находится в пути, однако задержаны рейсы в Мурманск (должен был вылететь в 09:05), Ухту, сразу несколько - на Москву, а также в Калининград, Стамбул, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Сочи и ряд других городов.

В пресс-службе Пулково заверили, что сотрудники аэропорта делают все возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлетно-посадочных полос и перрона, самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Как сообщается на сайте Северо-Западного УГМС, 31 декабря температура воздуха в Петербурге поднялась до 0,5 градуса выше нуля. Ночью выпал снег, в течение всего дня сохраняется облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде мокрого снега, мороси. Фиксируется слабый гололед. В новогоднюю ночь синоптики обещают до 6 градусов мороза.

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