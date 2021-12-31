Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с наступающим 2022 годом. Он пожелал им сил и энергии для воплощения самых смелых планов, а также здоровья, любви и внимания родных и друзей.

"Новый год уже шагает по нашей большой стране, и совсем скоро придет и в наше Подмосковье. Позади декабрь, который был полон предновогодних хлопот. И, конечно, каждый вспоминает, каким он был - уходящий 2021-й. Как и вся наша жизнь, он был разным. Многие скажут, что сложным, а для кого-то очень удачным. И, наверное, самым трудным он снова был для наших врачей, которых мы благодарим за заботу о нашем здоровье и за надежду, которую они дарят в самые тяжелые моменты", - обратился Воробьев к жителям в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что "каждый из нас хочет позитивных перемен", и власти Московской области предпринимают усилия для развития региона. "Мы <…> стараемся, чтобы в нашем большом, почти 11-миллионном регионе жизнь становилась лучше. В каждом городе мы стремимся строить и менять то, что больше всего ждут жители - сады, школы, поликлиники, и, конечно, уютные парки. Регион растет, и мы должны успевать с каждым годом делать его комфортнее", - сказал Воробьев.

Он отметил, что Новый год - это время чудес и загаданных желаний. "Мечты чаще всего сбываются тогда, когда к этому прикладываешь усилия и труд, и когда рядом близкие, которые всегда поддержат. Я хочу пожелать вам в новом году сил, энергии для воплощения самых смелых планов. И, конечно, здоровья, любви и внимания родных и друзей. С праздником, с наступающим 2022 годом", - заключил губернатор.