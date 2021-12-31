Все задержанные из-за непогоды самолеты вылетели из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Последний из самолетов, чье отравление из петербургского аэропорта Пулково задержалось 31 декабря более чем на три часа, вылетел в 21:53 мск в Череповец, следует из данных табло на сайте аэропорта. Все задержанные рейсы были обслужены к 21:00, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"По данным на 21:00 в аэропорту на вылет был задержан один рейс. Все рейсы, задержанные ранее, обслужены", - говорится в сообщении.

После отправления самолета в Череповец в расписании снова появился задержанный рейс - до Новокузнецка, однако судно вылетело из Пулково в 23:21 мск уже со "штатным" опозданием в 51 минуту.

Более 30 рейсов были задержаны на вылет из аэропорта из-за неблагоприятных погодных условий. Более четырех часов простоял на взлетно-посадочной полосе рейс авиакомпании "Россия" до Екатеринбурга отправлением в 08:00. Только девять часов спустя, согласно данным табло, смог улететь утренний борт в Мурманск, более чем на шесть часов оказался задержан полуденный рейс на Москву. С задержкой отправились самолеты до Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и ряда других городов. Прибывали в Пулково многие суда также с опозданием.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что по факту задержки самолетов проводится проверка соблюдения прав пассажиров.

По данным синоптиков, 31 декабря температура воздуха в Петербурге поднялась до 0,5 градуса выше нуля. В ночь на пятницу в городе выпало 7 см снега, в течение всего дня сохранялась облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками в виде мокрого снега, мороси. Фиксировался слабый гололед. В новогоднюю ночь синоптики обещают петербуржцам до 6 градусов мороза, 1 января ожидается ухудшение погоды: управление МЧС предупредило о порывах ветра до 15 м/с и гололедице на дорогах.