В Чехии полиция получила право задерживать автомобили за неуплату штрафов

ПРАГА, 1 января. /ТАСС/. Закон, позволяющий полицейским задерживать на месте автомобили за неуплату их водителями или владельцами штрафов за нарушения правил дорожного движения, вступил в субботу в действие в Чехии. Об этом сообщили ТАСС в мэрии Праги.

"С сегодняшнего дня в республике в силу вступил закон, позволяющий полицейским на месте задерживать автомобили за неуплату их водителями или владельцами штрафов за нарушение правил дорожного движения, - отметили в мэрии. - Многие иностранные автомобилисты, а также водители принадлежащих зарубежным компаниям большегрузных машин игнорируют штрафы, выставленные на чешской территории, и часто совершают повторные нарушения".

В мэрии напомнили, что средства, взысканные в счет оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, должны поступать в бюджеты муниципальных органов власти.

Право задерживать автомобили за неуплату штрафов, кроме полицейских, получили также таможенники. Они имеют доступ к информационной базе данных неплательщиков. Машины будут возвращаться владельцам после погашения административной задолженности.

Принятие данного закона инициировало МВД Чехии. Он в первую очередь касается нарушителей правил дорожного движения из числа водителей - граждан других государств. По данным ведомства, они не оплачивают 60% штрафов, выставленных им в республике.