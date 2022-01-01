Новый год в горном кластере Сочи встретили свыше 22 тыс. туристов

СОЧИ, 1 января. /ТАСС/. Новогоднюю ночь в Сочи встретили 83 тыс. туристов, из них более 22 тыс. гостей провели ее в горном кластере. Инцидентов и очередей на подъемники не зафиксировано, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города-курорта.

"Более 22 тыс. гостей провели новогоднюю ночь в горном кластере, где загрузка средств размещения превышает 80%. Значительных очередей на подъемники горнолыжных курортов нет. На местах работают волонтеры, помогающие гостям сориентироваться. Для сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в непрерывном режиме идет обработка кабинок, регулируется их заполняемость (не более 50%). В целях координации работы всех служб и ведомств на горнолыжных объектах кластера работает межведомственный оперативный штаб", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в целом Новый год в Сочи встретили 83 тыс. гостей.

Инцидентов накануне и в первый день нового года не было, работа идет спланировано и системно. Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Движение в направлении Красной Поляны не затруднено, мест на парковках горнолыжных курортов достаточно. При необходимости гости и жители могут воспользоваться перехватывающими парковками на транспортных узлах курорта.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований режима повышенной готовности в Сочи контролируют мониторинговые группы. Накануне ими было проверено более 100 объектов питания, торговли и бытовых услуг. Территорию горного кластера патрулируют почти 150 росгвардейцев, добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что около 7 млн туристов при прогнозе в 6,8 млн посетили Сочи в 2021 году.