Два участника из Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в "Русском лото"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Два участника из Москвы и Краснодарского края по итогам новогоднего тиража "Русского лото" выиграли по 500 млн рублей, также в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов России выиграли по 1 млн рублей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба "Столото".

"По итогам новогоднего <…> тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд рублей: каждый выиграл по 500 млн руб. Также в первый день 2022 года 52 участника из самых разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 64 участника стали обладателями 750 тыс. рублей.

Новогодний розыгрыш "Русского лото" традиционно прошел в прямом эфире телеканала НТВ под контролем независимой тиражной комиссии.