Заполнение электронной анкеты путешественника стало обязательным для въезжающих на Кубу

ГАВАНА, 1 января. /ТАСС/. Требование предварительного заполнения электронной анкеты путешественника для въезда на Кубу вступило в силу в субботу. Платформа D'Viajeros в настоящий момент доступна на портале Министерства транспорта Кубы на испанском и английском языках.

Власти отмечают, что мера направлена на облегчение доступа путешественников к необходимой миграционной информации и упрощение бюрократических процедур по прибытии на Кубу. В электронную форму перед поездкой необходимо внести паспортные данные, информацию о рейсе и сведения о вакцинации от ковида и заполнить таможенную декларацию. "Есть определенные ограничения на провоз некоторых товаров, есть местная специфика, и прежде, чем куда-либо ехать, любому пассажиру необходимо с этим ознакомиться - на сайте Министерства туризма есть вся нужная информация", - сказала в беседе с ТАСС генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

После завершения внесения данных путешественнику будет выслан QR-код, который нужно показать персоналу аэропорта на Кубе.

Республика с 5 января также ужесточила условия въезда иностранных граждан на свою территорию для предотвращения распространения коронавируса. Для путешественников из-за рубежа, независимо от того, являются ли они резидентами Кубы, будет обязательным предоставление при въезде документа о прохождении полного курса вакцинации, справки об отрицательном результате сделанного за 72 часа до поездки ПЦР-теста. Освобождены от предоставления документов о вакцинации дети до 12 лет и взрослые с медицинскими противопоказаниями к прививке, которые должны быть официально оформлены.