На Хайнане успешно провели 22-й международный туристический карнавал

ХАЙКОУ /Китай/, 2 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань успешно провела 22-й Международный карнавал "Остров туризма", в котором приняли участие десятки тысяч человек. Как сообщила газета "Хайнань жибао", церемония завершения этого ежегодного масштабного события состоялась в курортном городе Санья.

Местные власти уточнили, что за три недели, в течение которых длился карнавал, было организовано свыше 120 культурно-развлекательных мероприятий. Всевозможные акции, выступления артистов и ярмарки прошли в крупнейших населенных пунктах самой южной территориальной единицы Китая - в административном центре Хайнаня городе Хайкоу, в Санья, в индустриальном Даньчжоу (северо-запад), в Вэньчане (северо-восток), где расположен один из четырех космодромов КНР, а также на востоке острова - в Цюнхае, где каждой весной проходит Боаоский азиатский форум, и в Ваньнине - одном из ведущих мест для серфинга в стране.

Кроме того, десятки мероприятий состоялись во многих уездах Хайнаня. Среди наиболее интересных событий - культурная неделя университетов в формате "Китай - АСЕАН", международная свадебная ярмарка, фестиваль сигар.

В период карнавала правительство поддержало многочисленные торговые акции, приняло целый ряд мер по популяризации туристических объектов в сельской местности, отдыха на море, а также поездок в современные медицинские центры с целью восстановления здоровья. Особое внимание уделено выставочной деятельности и научно-техническим развлекательным проектам.

Туристические карнавалы на Хайнане проводятся ежегодно в декабре, их организует Министерство культуры и туризма КНР совместно с администрацией провинции. Цель этих комплексных мероприятий - стимулировать потребление, укрепить международный статус острова как одного из наиболее привлекательных мест для отдыха.