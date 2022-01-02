В Крыму второй день подряд фиксируется менее 100 новых случаев COVID-19 за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 98 человек, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава. Этот показатель ниже уровня 3 июня, когда был зарегистрирован 101 случай заражения.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 070 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 1 275 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 113, за все время пандемии - 118 504.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижался, накануне было выявлено 98 случаев.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешена ночная работа заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января снят запрет на зрелищные мероприятия в общепите, на них и в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

Анимационные программы на курортах проводиться не будут. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.