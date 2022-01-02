Автобус выделили для перевозки 19 пассажиров в Астрахань после ДТП с погибшими под Рязанью

ТАСС, 2 января. Пассажиры рейсового автобуса "Москва - Астрахань", который врезался в железнодорожную опору в Скопинском районе Рязанской области, в результате чего пятеро погибли, еще 21 человек пострадал, будут доставлены в Астрахань другим автобусом, который уже выехал. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства региона.

"За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Рязанской области Анны Росляковой, которая работает на месте ЧП.

По ее данным, в настоящий момент в пункте временного размещения находятся 19 человек, им предоставлено горячее питание.

Пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов уточнил ТАСС, что автобус следовал по маршруту "Москва - Астрахань". По уточненным данным, в автобусе находились 52 человека, из них два водителя.

По данным Госавтоинспекции Рязанской области, ДТП произошло в 05:45 мск возле села Вослебово Скопинского района. По предварительной информации, автобус "Неоплан" наехал на опору железнодорожного моста. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, погибли пятеро, в том числе водитель автобуса.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Свою проверку проводит и прокуратура Астраханской области. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок.