Аэропорт Перми временно закрыли из-за обильного снегопада и сильного ветра

ПЕРМЬ, 2 января. /ТАСС/. Пермский аэропорт Большое Савино временно закрыт для приема и вылета воздушных судов из-за обильных осадков и сильного ветра сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта.

"В связи со снежным циклоном аэродром Международного аэропорта "Пермь" с 12:15 [10:15 мск] закрыт на прием и отправление воздушных судов. Все службы, отвечающие за безопасность полетов, переведены в усиленный режим работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий: сильный снег, дождь и порывы ветра в районе взлетно-посадочной полосы.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что аэропорт будет должен открыться в 14:00 мск. На вылет задерживаются два рейса - в Москву и Тюмень. Также на запасной аэродром в Екатеринбург направлено воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва (Шереметьево) - Пермь.