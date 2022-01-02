Литва намерена продлить выплату пособий €1 тыс. для покидающих страну мигрантов

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Литва рассматривает возможность продления срока действия выплаты денежного пособия в размере €1 тыс. добровольно согласившимся вернуться на родину нелегальным мигрантам. Об этом в воскресенье на специально созванной пресс-конференции по случаю вылета в Ирак первого чартерного рейса с нелегалами заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Решение о денежной выплате действует до 20 января. "Есть все основания продолжать эту практику, - сказала глава ведомства. - Базовые расходы на содержание нелегалов в Литве составляют €11 тыс. в год на человека". По мнению Билотайте, для разрешения миграционного кризиса дешевле воспользоваться поощрительными денежными выплатами. "Выгоднее приобрети согласившимся вернуться на родину мигрантам билет на самолет и поощрить €1 тыс.", - сказала министр.

Крупнейшая за период миграционного кризиса группа нелегалов из Ирака в составе 98 человек была отправлена в воскресенье домой из Вильнюсского международного аэропорта. Разовая выплата, которую нелегалам вручают только после того, как они оказались на борту, составляет €1 тыс. 8 декабря она была повышена более чем в три раза (до этого мигранты получали единовременное пособие в размере €300). За время миграционного кризиса из балтийской республики были высланы 537 мигрантов, в том числе 482 человека согласились на это сами.

В 2021 году на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем в 2020 году. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8 тыс. человек.